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В Петербурге помощницу начальника одного из военкоматов поймали на взятке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Петербурге помощницу начальника одного из военкоматов поймали на взятке

16 декабря 2015, 14:15ПроисшествияАнастасия Б.
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