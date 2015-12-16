В Петербурге помощницу начальника одного из военкоматов поймали на взятке

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемую задержали с поличным при получении от призывника 130 тыс. рублей в обмен на документы, освобождающие от прохождения военной службы.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что женщину пытались вывести на чистую воду в течение двух месяцев. По полученной ранее оперативной информации, один из гражданских сотрудников городского военкомата мог быть причастен к получению взятки от призывника. Оказалось, что это 42-летняя помощница начальника одного из отделов. Ее задержали сегодня в 10:40.

«Около военного комиссариата, расположенного в доме 10 по Английскому проспекту, женщина получила взятку в размере 130 тыс. рублей от призывника за выдачу ему документов, освобождающих от прохождения военной службы, оформленных на основании фальсифицированных медицинских данных, и была задержана с поличным», - сказано в сообщении ГУ МВД по региону.