В Петербурге помощницу начальника одного из военкоматов поймали на взятке
ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о получении взятки помощницей начальника одного из ВК. Напомним, сегодня сообщалось о серии обысков, которые полиция и следователи проводят в 17 военных комиссариатах города в рамках расследования факта получения взятки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемую задержали с поличным при получении от призывника 130 тыс. рублей в обмен на документы, освобождающие от прохождения военной службы.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что женщину пытались вывести на чистую воду в течение двух месяцев. По полученной ранее оперативной информации, один из гражданских сотрудников городского военкомата мог быть причастен к получению взятки от призывника. Оказалось, что это 42-летняя помощница начальника одного из отделов. Ее задержали сегодня в 10:40.
«Около военного комиссариата, расположенного в доме 10 по Английскому проспекту, женщина получила взятку в размере 130 тыс. рублей от призывника за выдачу ему документов, освобождающих от прохождения военной службы, оформленных на основании фальсифицированных медицинских данных, и была задержана с поличным», - сказано в сообщении ГУ МВД по региону.
В данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.