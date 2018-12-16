Девять домов остались без электричества из-за аварии в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: pixabay.com
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16 декабря в Нижнем Тагиле произошло аварийное отключение электроэнергии в девяти домах на Тагилстрое.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 декабря в Нижнем Тагиле жители домов по адресам Черноморская 2, 2а, Попова 22, Индивидуальная 3, 31 Огнеупорная 69, Техническая 5 , Гвардейская 44, Солнечная 28 остались без электроэнергии. Обслуживанием данного участка занимается Тагилэнергосети, филиал АО «Облкоммунэнерго».
На место происшествия выехали бригады рабочих, которые выясняют причины аварии.
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