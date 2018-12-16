Дом, гараж и ГАЗель сгорели в Нижнем Тагиле ночью 16 декабря
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Ночью 16 декабря в Нижнем Тагиле на улице Коллективной пожар уничтожил частный жилой дом и гараж. Также огонь повредил моторный отсек автомобиля ГАЗель.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 4 часа утра. Пламя охватило кровлю, стены, потолок и домашние вещи в частном жилом доме. Кроме того, полностью сгорел гараж и поврежден автомобиль ГАЗель.
Тушением пожара занимались 13 спасателей на четырех спецмашинах. Полностью справится с огнем удалось через два часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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