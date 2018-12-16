Массовое ДТП с участием грузовика и двух иномарок произошло под Нижним Тагилом
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15 декабря на Серовской трассе под Нижний Тагилом произошло массовое ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos врезался в грузовик, а тот в свою очередь зацепил Skoda.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля Chevrolet Lanos во время обгона потока машин не справился с управлением и врезался в колесо встречного грузовика DAF. От удара колесо оказалось заблокированным. Грузовик повело на встречную полосу, где он зацепил Skoda, пробил ограждение и перевернулся.
Chevrolet также вылетел в кювет. Его водитель отделался царапинами, водитель Skoda госпитализирован, сообщает ИА «Все новости».
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