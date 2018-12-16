Массовое ДТП с участием грузовика и двух иномарок произошло под Нижним Тагилом

Водитель автомобиля Chevrolet Lanos во время обгона потока машин не справился с управлением и врезался в колесо встречного грузовика DAF. От удара колесо оказалось заблокированным. Грузовик повело на встречную полосу, где он зацепил Skoda, пробил ограждение и перевернулся.