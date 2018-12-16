Мать и четверо детей отравились угарным газом от печи в поселке Арти
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница поселка Арти в Свердловской области и ее четверо детей, придя в гости к родственнице, отравились угарным газом от печи.
Тревожное сообщение поступило в полицию поселка в 7:50 по местному времени от фельдшеров бригады скорой помощи,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Установлено, что в доме проживают 27-летние супруги с сыном и дочерью. Муж в этот день был на работе в Екатеринбурге. В гости к хозяйке дома пришла жена ее брата с четырьмя детьми.
По одной из версий, хозяйка дома на ночь закрыла заслонку от печи, чтобы дольше удержать тепло в комнатах. Утром все находящиеся в доме почувствовали себя плохо, рассказал Валерий Горелых.
В больницу госпитализированы жена брата с детьми. По факту происшествия в полиции организована проверка, пишет E1.ru.
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