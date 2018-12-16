Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом под Режом
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: E1.RU
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Между Режом и Артёмовским произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, а другой был доставлен в больницу. Погибшего водителя и пострадавшую пассажирку пришлось извлекать из искорёженного автомобиля при помощи инструментов.
15 декабря автомобиль Kia Rio двигался из Артёмовского в Реж. По предварительной версии дорожной полиции, водитель превысил скорость, не справился с управлением и допустил занос, отчего машина опрокинулась и врезалась в дерево.
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Видео: E1.RU
Владелец транспортного средства погиб на месте, его пассажирку, после извлечения при помощи специального оборудования из повреждённого салона, госпитализировали, сообщает E1.ru.
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