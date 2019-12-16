Гангрена или наркотики. В Екатеринбурге умер 15-летний подросток

По предварительной информации, мальчика нашли на скамейке в сонном состоянии, его проводили домой, где он умер спустя непродолжительное время. Близкие погибшего не согласны с официальной версией смерти.

По словам знакомых школьника, накануне ему предлагали наркотики и даже известны личности предлагавших. По факту смерти следователи проводя проверку, однако сведения о наркотиках не подтверждают.