Гангрена или наркотики. В Екатеринбурге умер 15-летний подросток
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В поселке Кольцово под Екатеринбургом 12 декабря умер подросток. По официальной версии, мальчик скончался от остановки сердца, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, мальчика нашли на скамейке в сонном состоянии, его проводили домой, где он умер спустя непродолжительное время. Близкие погибшего не согласны с официальной версией смерти.
По словам знакомых школьника, накануне ему предлагали наркотики и даже известны личности предлагавших. По факту смерти следователи проводя проверку, однако сведения о наркотиках не подтверждают.
По еще одной версии, которую озвучили в школе, где учился погибший, мальчик обморозил ноги, у него началась гангрена и заражение крови.
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