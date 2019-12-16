Мэрия и вокзал. В Екатеринбурге началась волна минирований

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В Екатеринбурге 16 декабря началась вона минирований. Поступили сообщения о минировании вокзала, мэрии и горбольницы, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
С 14 часов были эвакуированы вокзал, одна из больниц, Арбитражный суд, поступило сообщение о минировании администрации города, однако данных об эвакуации мэрии не поступало.
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На вокзале работа уже восстановлена, подозрительных предметов не обнаружено. Спецслужбы пока воздержались от комментариев.
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