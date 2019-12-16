В Екатеринбурге подозреваемый в похищении арбитражного управляющего обжаловал арест
Ранее судимый Алексей Марков-Бобров, которого сейчас подозревают в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина, обжаловал решение суда о своем аресте, сообщает Znak.
В ближайшее время материалы судебного производства будут переданы в Свердловский областной суд.
Трое подельников Маркова-Боброва — Магафур Султанов, Василий Паршин и Юрий Мусохранов — не стали обжаловать свой арест.
Ранее Маркова-Боброва обвинили в преступлении по части 3 статьи 33, пунктам «а» и «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Организация похищения человека организованной группой лиц из корыстных побуждений»).
По версии следствия, мужчина решил завладеть деньгами арбитражного управляющего и организовал преступление. Для этого он нанял троих ранее судимых мужчин.
28 ноября злоумышленники похитили Яшина у жилого дома на улице Белинского, несколько дней возили по различным адресам Екатеринбурга и избивали. В результате они получили деньги и ценные бумаги, которые были у арбитражного управляющего. После этого преступники избавились от тела Яшина.
Все трое подельников Маркова-Боброва были арестованы 12 декабря на два месяца, до 5 марта 2020 года включительно. 14 декабря на тот же срок был арестован Марков-Бобров.
Тело арбитражного управляющего Владимира Яшина было найдено в Екатеринбурге 5 декабря. Он исчез еще 29 ноября — перестал выходить на связь с родственниками. Тогда сообщалось, что при себе он мог иметь крупную сумму средств, так как недавно получил вознаграждение более девяти миллионов рублей.