В Нижнем Тагиле рецидивист сломал челюсть свидетельствовавшему против него приятелю

В начале 2019 года осужденный находился в гостях. Там он совершил кражу. Приятель, который находился вместе с ним в квартире, выступал свидетелем по уголовному делу. Подсудимый предложил ему дать ложные показания, когда он отказался, мужчина сломал ему челюсть.