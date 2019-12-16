В Нижнем Тагиле рецидивист сломал челюсть свидетельствовавшему против него приятелю
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле осужден 35-летний местный житель, который обвинялся в краже и избиении свидетеля по уголовному делу, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В начале 2019 года осужденный находился в гостях. Там он совершил кражу. Приятель, который находился вместе с ним в квартире, выступал свидетелем по уголовному делу. Подсудимый предложил ему дать ложные показания, когда он отказался, мужчина сломал ему челюсть.
Кроме кражи подсудимому предъявили обвинение в принуждении свидетеля к даче ложных показаний с применением насилия. Суд приговорил его к пяти годам колонии. Осужденный воспитывает троих детей, нигде не работает.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей