В Нижнем Тагиле в бане на Голом Камне сгорел 63-летний мужчина

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2 часа 51 минуту. На площади 16 квадратных метров повреждены стены и перекрытия частной бани. В ликвидации пожара принимали участие 10 сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники. При разборе сгоревших конструкций обнаружен труп 63-летнего мужчины — хозяина строения. Тагильчанин проживал в бане, так как дом сгорел два года назад. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем при курении.