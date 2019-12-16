В Нижнем Тагиле в бане на Голом Камне сгорел 63-летний мужчина
16 декабря в бане на Голом Камне в Нижнем Тагиле при пожаре в бане погиб мужчина, сообщает отдел надзорной деятельности
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2 часа 51 минуту. На площади 16 квадратных метров повреждены стены и перекрытия частной бани. В ликвидации пожара принимали участие 10 сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники. При разборе сгоревших конструкций обнаружен труп 63-летнего мужчины — хозяина строения. Тагильчанин проживал в бане, так как дом сгорел два года назад. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле также произошел пожар на улице Пригородной. Там повреждены кровля и чердачное перекрытие пристроя к частной бане. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Вечером 15 декабря в двятиэтажке на улице Юности в квартире на первом этаже горели домашние вещи. В результате инцидента никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка, возгорание потушено силами жильцов.