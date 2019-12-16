В Новоуральске двое мужчин избили подростка из-за бутылки минералки

Как рассказали родственники подростка, у молодого человека сотрясение головного мозга и выбиты зубы. Конфликт произошел в магазине из-за бутылки минеральной воды, которая выпала на пол у одного из мужчин. Молодой человек, проходя мимо, пнул ее ногой. После этого мужчины несколько раз ударили подростка по лицу.

Со слов родственников молодого человека, после того, как он вышел из магазина, мужчины вновь избили его уже на лице. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Выяснилось, что это боксеры и один из них учится в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге, рассказала тетя парня.