В Свердловской области, на территории парка «Река Чусовая», сотрудники Департамента по охране животного мира обнаружили новое место, где браконьеры незаконно отстреливают лосей.

Найденное место находится в районе реки Кашка, недалеко от деревни Харенки. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по причинению крупного ущерба, сообщает ИА «Новый город». Напомним, в июле стало известно, что из данных отчета Росгидромета следует, что в реке Чусовой Свердловской области обнаружено 14 загрязняющих воду веществ, среди которых различные соединения железа, меди, цинка, марганца, шестивалентного хрома и другие. На Чусовой пройдет федеральная проверка качества воды после сообщений СМИ

