Подрезали: в Нижнем Тагиле автомобиль въехал в столб со знаками

Подрезали: в Нижнем Тагиле автомобиль въехал в столб со знаками

Сегодня, 14:50ПроисшествияPhoto: скриншот видео "Сети Тагила"
В Нижнем Тагиле на видео попало ДТП, в котором машина на полном ходу влетела в столб.

Происшествие случилось 14 декабря 2020 года на перекрестке проспекта Мира и улицы Победы в 20.03.

На записи видно, как легковой автомобиль на большой скорости едет по улице Победы. В это время на перекрестке со стороны обратной полосы поворачивает водитель другой легковушки на проспект Мира.

Пытаясь уклониться от удара, водитель первой машины потерял управление, автомобиль занесло. На большой скорости он снес забор и въехал в столб с дорожными знаками.

После этого пострадавший водитель выбежал из машины и задержал пытавшегося уехать автомобилиста, который его подрезал.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru ДТП подтвердили.

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано. Пострадавших нет,рассказали в ведомстве.

Video:«Сети Тагила»

Напомним, 7 декабря в Нижнем Тагиле камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП с участием скорой помощи на перекрестке улиц Черных и Фрунзе.

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