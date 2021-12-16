Баня и автомобиль полыхали в Нижнем Тагиле

Первый пожар произошел в шестом часу вечера 15 декабря. Один из владельцев участка в коллективном саду № 7А затопил баню, но чуть позже обнаружил, что в парилке полыхает огонь. Приехавшие по его вызову пожарные быстро справились с возгоранием — в итоге пламя успело повредить только внутреннюю обшивку и перекрытие бани. Вероятной причиной пожара является неправильное устройство печи и дымохода.