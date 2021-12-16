Баня и автомобиль полыхали в Нижнем Тагиле

Первый пожар произошел в шестом часу вечера 15 декабря. Один из владельцев участка в коллективном саду № 7А затопил баню, но чуть позже обнаружил, что в парилке полыхает огонь. Приехавшие по его вызову пожарные быстро справились с возгоранием — в итоге пламя успело повредить только внутреннюю обшивку и перекрытие бани. Вероятной причиной пожара является неправильное устройство печи и дымохода.
Второй пожар произошел в пятом часу утра 16 декабря. Возле дома № 50 по Береговой-Краснокаменской полыхал ВАЗ 2110. Сообщается, что у машины не было аккумулятора. Владельца сгоревшего автомобиля пока найти не удалось. Причиной пожара мог стать поджог, сообщили в пресс-службе ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.