Баня и автомобиль полыхали в Нижнем Тагиле

Баня и автомобиль полыхали в Нижнем Тагиле
Баня и автомобиль полыхали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1MI
Затопленная баня и автомобиль без аккумулятора горели в Нижнем Тагиле.

Первый пожар произошел в шестом часу вечера 15 декабря. Один из владельцев участка в коллективном саду № 7А затопил баню, но чуть позже обнаружил, что в парилке полыхает огонь. Приехавшие по его вызову пожарные быстро справились с возгоранием — в итоге пламя успело повредить только внутреннюю обшивку и перекрытие бани. Вероятной причиной пожара является неправильное устройство печи и дымохода.

Второй пожар произошел в пятом часу утра 16 декабря. Возле дома № 50 по Береговой-Краснокаменской полыхал ВАЗ 2110. Сообщается, что у машины не было аккумулятора. Владельца сгоревшего автомобиля пока найти не удалось. Причиной пожара мог стать поджог, сообщили в пресс-службе ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

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Нижний Тагил
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