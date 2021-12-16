Екатеринбуржец погиб во время пожара из-за щеколды на двери

Екатеринбуржец погиб во время пожара из-за щеколды на двери
Екатеринбуржец погиб во время пожара из-за щеколды на двери
Вчера, 22:38ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге во время пожара погиб местный житель. Соседи не смогли спилить петли входной двери в комнате у погибшего. Жилище было закрыто на щеколду.

В общежитии на Лобкова, 12 в Екатеринбурге во время пожара погиб житель одной из комнат на верхнем этаже. Инцидент произошел вечером 16 декабря, сообщает Е1.

По словам соседей погибшего, они пытались сначала достучаться до него, а потом и вовсе решили спилить петли на дверях комнаты. Из-за сильного задымления все жители общежития покинули здание, а приехавшим на вызов пожарным сообщили о своем соседе на верхнем этаже.

После того, как спасателям удалось вскрыть дверь в комнату, они обнаружили уже умершего свердловчанина. Дверь его была закрыта на щеколду изнутри.

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Екатеринбург
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