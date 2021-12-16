Екатеринбуржец погиб во время пожара из-за щеколды на двери

В Екатеринбурге во время пожара погиб местный житель. Соседи не смогли спилить петли входной двери в комнате у погибшего. Жилище было закрыто на щеколду.

В общежитии на Лобкова, 12 в Екатеринбурге во время пожара погиб житель одной из комнат на верхнем этаже. Инцидент произошел вечером 16 декабря, сообщает Е1. По словам соседей погибшего, они пытались сначала достучаться до него, а потом и вовсе решили спилить петли на дверях комнаты. Из-за сильного задымления все жители общежития покинули здание, а приехавшим на вызов пожарным сообщили о своем соседе на верхнем этаже. После того, как спасателям удалось вскрыть дверь в комнату, они обнаружили уже умершего свердловчанина. Дверь его была закрыта на щеколду изнутри.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter