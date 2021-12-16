«Полковник ГИБДД» развел на деньги девушек из шоу-балета в Екатеринбурге

Лже-полковник ГИБДД обманул девушек из шоу-балета «Феномен-А» в Екатеринбурге на деньги. Он позвал их выступить на юбилее, но по пути попросил приобрести дорогой алкоголь, а потом перевести несколько тысяч на телефон именинника.

Мужчина просил сохранять чеки, чтобы вернуть деньги, пишет Е1 со ссылкой на танцовщиц. По словам одной из участниц шоу-балета, заказчик позвонил с мобильного и представился Андреем Николаевичем. Он рассказал, что артисты в последний момент сорвались и срочно требуется шоу-балет. Девушка обсудила с ним рабочие моменты, спрашивал все детально и не вызвал подозрений, говорит танцовщица. Адрес был назван реальный, по словам девушки, ГИБДД на улице Чкалова, 1. После этого минут за 40 до выезда мужчина ей позвонил и попросил докупить спиртное, так как на мероприятии человек оказалось больше, чем ожидалось. В частности, по словам девушки, мужчина просил купить коньяк за 2-2,5 тысячи рублей 2-3 бутылки. Она написала девочкам из команды. Они тоже ничего не заподозрили. В магазине «полковник» уже говорил, что коньяк есть, но требуется дорогое шампанское и конфеты, а еще сок. При этом он называл даже имена и просил сохранять чеки, так как все деньги подотчетные Просил даже отправить ФИО и номер машины, чтобы встретить выступающих. Чуть позже мужчина снова позвонил и попросил положить три тысячи рублей на телефон, так как генералу дарят новый iPhone, но денег на счете нет. Это девушку насторожило, но она все равно сделала перевод. Потом заказчик позвонил еще раз и, по словам девушки, сообщил о еще одном iPhone, но уже попросил на счет положить 5 тысяч. В этот раз девушке показалось подозрительным поведение мужчины и она отказала. Мужчина стал давить на нее и кричать, но потом успокоился и попросил мягко еще раз сделать то же самое. В это время другие девушки уже прибыли на место, но свет там не горел и мужчина перестал брать трубку. После проверки номера оказалось, что это звонили мошенники.

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