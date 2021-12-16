Силовики в касках и бронежилетах оцепили архитектурный университет в Екатеринбурге

Силовики в касках и бронежилетах оцепили архитектурный университет в Екатеринбурге
Силовики в касках и бронежилетах оцепили архитектурный университет в Екатеринбурге
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: 1MI
Полиция и Росгвардия были замечены около здания Уральского архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге. Силовики оцепили территорию. На них были каски и бронежилеты.

Ими были растянуты ленты, они не пропускали студентов, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

По словам источника издания, причиной стали проводившиеся учения. Никаких ЧП не было. Кроме того, плановые учения проводились и в ТЦ Veer Mall на Эльмаше.

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