Силовики в касках и бронежилетах оцепили архитектурный университет в Екатеринбурге

Полиция и Росгвардия были замечены около здания Уральского архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге. Силовики оцепили территорию. На них были каски и бронежилеты.

Ими были растянуты ленты, они не пропускали студентов, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. По словам источника издания, причиной стали проводившиеся учения. Никаких ЧП не было. Кроме того, плановые учения проводились и в ТЦ Veer Mall на Эльмаше.

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