Суд обязал УВЗ заплатить 350 тысяч тагильчанину и восстановить его на работе

Суд обязал УВЗ заплатить 350 тысяч тагильчанину и восстановить его на работе
Суд обязал УВЗ заплатить 350 тысяч тагильчанину и восстановить его на работе
Сегодня, 20:53ПроисшествияФото: 1МI
Тагильчанин подал в суд на АО НПК «Уралвагонзавод» за незаконное увольнение. Кассационная инстанция встала на сторону бывшего работника предприятия — теперь дочке «Ростеха» придется выплатить бывшему сотруднику 350 тысяч рублей и восстановить его на работе.

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле уволили грузчика за прогул. Мужчина не вышел на работу после «путинских» майских выходных.

Инцидент произошел в 2020 году. С 30 марта по 30 апреля мужчина не работал, так как на предприятии были установлены нерабочие дни из-за пандемии коронавируса по указу президента РФ Владимира Путина. Затем мужчина вышел на работу, однако 26 мая он узнал, что приказа о возобновлении работы цеха на корпорации нет. В связи с этим грузчик опять остался дома. Позднее бывший сотрудник УВЗ узнал, что работодатель решил уволить его за прогул.

Придя на работу уже в июне, тагильчанин на повышенных тонах изъяснился с руководством цеха и написал заявление об увольнении по семейным обстоятельствам. Мужчину рассчитали в тот же день.

В итоге тагильчанин решил обратиться в Дзержинский райсуд — мужчина требовал, чтобы его восстановили на работе и выплатили зарплату за период вынужденного прогула. Суд грузчику в иске отказал, аналогичная ситуация произошла и после подачи тагильчанином апелляции.

Итогом годовой судебной тяжбы стало решение коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Свердловской области. Иск тагильчанина не только поддержали, но и потребовали от корпорации выплатить бывшему сотруднику 330 тысяч рублей за вынужденный прогул и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. В должности мужчину восстановили, признав приказ об увольнении незаконным.

Подобное поведение работодателя, последовательность действий работника подтверждают доводы истца о том, что состоявшееся увольнение являлось инициативой работодателя, а не волеизъявлением работника, решили в кассационном суде после изучения всех материалов дела.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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