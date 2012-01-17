На Вагонке по ул. Зари прорвало трубу, жителям трех домов отключат холодную воду
Сегодня на участке водовода между домами № 83 и 85 по улице Зари произошел прорыв. Вода течет с ул. Парковая по ул. Зари в сторону ул. Ильича. Об этом сообщил посетитель TagilCity.ru Дмитрий в рамках конкурса «Расскажи всем!».
Аварию могло вызвать понижение температуры, сообщилначальник отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Дзержинскогорайона Дмитрий Камешков.
Вода продолжает вытекать, по свидетельству очевидцев, поток водыпреградил путь пешеходам и автолюбителям, двигавшимся по улице Зари. Затоплен участок дороги по улице Зари от улицы Парковой до конечнойостановки транспорта - улицы Зари, 5. Условия проезда по дорогезатруднены, над водой поднимается пар. На данный момент движение попроезжей части не перекрыто.
Очисткой участка дороги, по которому течет вода, займется дорожная служба, которую наймет «Водоканал».
Для ликвидации повреждения водовода «Водоканал-НТ» отключит холоднуюводу жителям трех домов по улице Зари - № 83, 85, 87. Холодную водувключат после окончания ремонтных работ, ориентировочно сегодня к вечеру или завтра. Втечение дня в квартале установят бочку с холодной водой, сообщили ваварийной службы ООО «Водоканал - НТ».
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