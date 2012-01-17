На Вагонке по ул. Зари прорвало трубу, жителям трех домов отключат холодную воду

Вода продолжает вытекать, по свидетельству очевидцев, поток водыпреградил путь пешеходам и автолюбителям, двигавшимся по улице Зари. Затоплен участок дороги по улице Зари от улицы Парковой до конечнойостановки транспорта - улицы Зари, 5. Условия проезда по дорогезатруднены, над водой поднимается пар. На данный момент движение попроезжей части не перекрыто.