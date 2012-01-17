По делу о гибели ребенка в брянском коллекторе предъявлено первое обвинение

По мнению следствия, именно он в соответствии с должностнымиобязанностями нес персональную ответственность за несчастные случаии аварии, исправность оборудования, его правильную эксплуатациюи ремонт.

Напомним,ЧП произошло в центре Брянска 8 января. В промоину в асфальтепровалилась женщина с ребенком в коляске. Женщину спасли, а ребеноквыпал из коляски и был затянут в коллектор потоком воды. Его тело нашлиспустя сутки.