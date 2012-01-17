По делу о гибели ребенка в брянском коллекторе предъявлено первое обвинение
17 января 2012, 09:03Происшествия
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Бывшему главному инженеру МУП «Брянский городской водоканал» Игорю Панову вменяется причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.
По мнению следствия, именно он в соответствии с должностнымиобязанностями нес персональную ответственность за несчастные случаии аварии, исправность оборудования, его правильную эксплуатациюи ремонт.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним,ЧП произошло в центре Брянска 8 января. В промоину в асфальтепровалилась женщина с ребенком в коляске. Женщину спасли, а ребеноквыпал из коляски и был затянут в коллектор потоком воды. Его тело нашлиспустя сутки.
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