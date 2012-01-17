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У бизнесмена-тагильчанина вымогали 10 млн евро
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У бизнесмена-тагильчанина вымогали 10 млн евро

17 января 2012, 09:20ПроисшествияОльга
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