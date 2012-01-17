У бизнесмена-тагильчанина вымогали 10 млн евро

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту вымогательства 10 млневро у одного из крупных местных предпринимателей. Как рассказал «АиФ-Урал» официальный представитель СКР по Свердловской области, 11 декабря 2011 года около 22 часов 30 минут на улице Дружинина трое неизвестных в камуфляже и масках пленили и вывезли на «Газели» в лес 51-летнего жителя Нижнего Тагила. Будучи в лесу, похитители предъявили свои требования, но услышали в ответ, что денег таких нет. Попытавшись добиться хоть чего-нибудь, злодеи отобрали лишь 80 тысяч рублей наличными и имущество на сумму 400 тысяч рублей. После похищенного отвезли на трассу Екатеринбург – Нижний Тагил, где бросили на дороге, надев на голову мешок.