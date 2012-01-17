У бизнесмена-тагильчанина вымогали 10 млн евро
Астрономическую сумму получить не удалось: жертву лишь ограбили на полмиллиона рублей и выбросили на дорогу. В рэкетирстве подозревают полицейских.
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту вымогательства 10 млневро у одного из крупных местных предпринимателей. Как рассказал «АиФ-Урал» официальный представитель СКР по Свердловской области, 11 декабря 2011 года около 22 часов 30 минут на улице Дружинина трое неизвестных в камуфляже и масках пленили и вывезли на «Газели» в лес 51-летнего жителя Нижнего Тагила. Будучи в лесу, похитители предъявили свои требования, но услышали в ответ, что денег таких нет. Попытавшись добиться хоть чего-нибудь, злодеи отобрали лишь 80 тысяч рублей наличными и имущество на сумму 400 тысяч рублей. После похищенного отвезли на трассу Екатеринбург – Нижний Тагил, где бросили на дороге, надев на голову мешок.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города НижнийТагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело поп.«б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц, в крупном размере).
Подозреваемых пока ищут. Есть версия, что нападавшими были полицейские. Впользу этой версии говорит наличие амуниции и автоматов. Информация в настоящее время проверяется следственным путем.
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