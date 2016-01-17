В Петербурге на улице Бабушкина задержали двух бабушек с героином
17 января 2016, 10:55ПроисшествияMaurice
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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух пенсионерок, подозреваемых в торговле героином, передает РИА «Новости».
11 января в квартире на улице Бабушкина задержали 74-летнюю женщину, которую уличили в продаже грамма героина. На следующий день на этой же улице задержали 68-летнюю женщину, которая продала 2,69 грамма героина.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размере) сообщили в полиции.
Обеих пожилых женщин отпустили под подписку о невыезде.
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