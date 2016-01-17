В Тюмени школьница погибла, обварившись в кипятке на дороге
В Тюмени расследуется уголовное дело по факту гибели ребенка, получившего ожоги в результате падения в горячую воду.
Как рассказали в региональном Следственном управлении СК РФ, 25 декабря минувшего года около 12 часов дня 10-летняя девочка, возвращаясь домой из школы, упала в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва подземной трубы теплотрассы недалеко от дома №4 по улице Голышева. Из кипятка ребенку помогли выбраться прохожие. Девочка в шоковом состоянии пришла домой, откуда в срочном порядке была госпитализирована в областную больницу №1. 13 января, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»).
В ходе расследования следствием будет дана объективная и принципиальная юридическая оценка действиям и бездействию лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию теплотрассы на данном участке, в результате которых погибла девочка.