В Тюмени школьница погибла, обварившись в кипятке на дороге

Как рассказали в региональном Следственном управлении СК РФ, 25 декабря минувшего года около 12 часов дня 10-летняя девочка, возвращаясь домой из школы, упала в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва подземной трубы теплотрассы недалеко от дома №4 по улице Голышева. Из кипятка ребенку помогли выбраться прохожие. Девочка в шоковом состоянии пришла домой, откуда в срочном порядке была госпитализирована в областную больницу №1. 13 января, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.