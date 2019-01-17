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23 жителя 16-этажного дома в Екатеринбурге были эвакуированы из-за пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Fire 515776 960 720

23 жителя 16-этажного дома в Екатеринбурге были эвакуированы из-за пожара

Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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