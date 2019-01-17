23 жителя 16-этажного дома в Екатеринбурге были эвакуированы из-за пожара

В диспетчерскую службу МЧС поступил звонок о возгорании дверного проема одной из квартир дома на проспекте Седова. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

В тушении пожара участвовали 12 спасателей и три машины МЧС. Помимо этого, в момент устранения огня были эвакуированы 23 жильца, сообщает «Областная газета».