Курил в двух метрах: в Екатеринбурге во время рейда обнаружена утечка газа
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: Екатеринбурггаз
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Во время рейда представителями Екатеринбурггаза была обнаружена утечка газа в частном доме, который находится в секторе Железнодорожного района. Хозяин жилья курил в двух метрах от газового оборудования.
Сюжеты: Екатеринбург
Письмо с предложением провести рейды направило ЖКХ мэрии города. Газовики проверили частные дома, а также выдали листовки с правилами безопасности при обращении с газом.
В ходе проверки в частном доме Екатеринбурга сотрудниками газовой службы была обнаружена утечка в кране опуска около газового котла. В комнате, в которой было выявлено нарушение, живет ребенок, информирует «Областная газета».
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