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Курил в двух метрах: в Екатеринбурге во время рейда обнаружена утечка газа
Сюжеты:
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Курил в двух метрах: в Екатеринбурге во время рейда обнаружена утечка газа

Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: Екатеринбурггаз
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