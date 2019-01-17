Курил в двух метрах: в Екатеринбурге во время рейда обнаружена утечка газа

Письмо с предложением провести рейды направило ЖКХ мэрии города. Газовики проверили частные дома, а также выдали листовки с правилами безопасности при обращении с газом.

В ходе проверки в частном доме Екатеринбурга сотрудниками газовой службы была обнаружена утечка в кране опуска около газового котла. В комнате, в которой было выявлено нарушение, живет ребенок, информирует «Областная газета».