Житель Алапаевска обвинил сотрудников ГИБДД в избиении после корпоратива

Сотрудники Госавтоинспекции отмечали Новый год в баре, рядом с которым находится место работы алапаевца. Поздно вечером за мужчиной приехала жена, но полицейские решили, что это за ними приехало такси и попытались сесть в автомобиль

Когда мужчина попытался объяснить им, что они ошиблись, по его словам, полицейские обругали его матом, после чего он начал снимать происходящее на телефон. После правоохранители избили мужчину.

По словам жителя Алапаевска, в этот же день он снял побои и написал заявления в полицию.