Житель Кировграда подозревается в оскорблении представителя власти
29-летний житель Кировграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил представителя власти.
По версии следствия, 29 ноября 2018 года 29-летний житель Кировграда будучи пьяным отправился в детский сад, чтобы забрать ребенка своих знакомых по их предварительной просьбе. Однако сотрудники учреждения отказались выдать ребенка мужчине, не являющемуся его родственником и находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
Услышав отказ, мужчина начал вести себя агрессивно, из-за чего специалисты детского сада были вынуждены вызвать правоохранительные органы. На место происшествия прибыл сотрудник отдела ПДН, который попросил молодого человека прекратить противоправные действия, но услышал в ответ нецензурную брань.
Дебошир был доставлен в отделение полиции. Он подозревается в оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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