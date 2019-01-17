Житель Кировграда подозревается в оскорблении представителя власти

По версии следствия, 29 ноября 2018 года 29-летний житель Кировграда будучи пьяным отправился в детский сад, чтобы забрать ребенка своих знакомых по их предварительной просьбе. Однако сотрудники учреждения отказались выдать ребенка мужчине, не являющемуся его родственником и находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.