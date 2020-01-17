В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии
Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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16 января около 15.00 в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло столкновение патрульной машины ВАЗ-2114 и грузовой «Газели», сообщает АН «Между строк» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что 51-летний водитель «Газели» начал перестраиваться, но не убедился в безопасности маневра. В результате чего грузовая машина столкнулась с автомобилем Росгвардии, которая двигалась по трамвайным путям в попутном направлении.
В ДТП никто не пострадал на водителя «Газели» составлен протокол об административном правонарушении.
Видео
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Видео: vk.com/ekb.serov
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