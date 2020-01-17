В Свердловской области за четыре месяца 13 подростков отравились снюсом

В среднем пребывание таких пациентов в стационаре составляет от двух до четырех дней. При поступлении у детей отмечались рвота, головокружение, спутанность сознания.

Напомним, снюс - это никотиносодержащая подушечка, расфасованная в пакетики. При использовании ее помещают между десной и губой. За одно употребление ребенок может получить дозу никотина, сравнимую с пятью пачками сигарет.