В Свердловской области за четыре месяца 13 подростков отравились снюсом
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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13 свердловских подростков в возрасте от 10 до 17 лет отравились снюсом в период с сентября по декабрь 2019 года, сообщает «Комсомольская правда».
В среднем пребывание таких пациентов в стационаре составляет от двух до четырех дней. При поступлении у детей отмечались рвота, головокружение, спутанность сознания.
Напомним, снюс - это никотиносодержащая подушечка, расфасованная в пакетики. При использовании ее помещают между десной и губой. За одно употребление ребенок может получить дозу никотина, сравнимую с пятью пачками сигарет.
После появления первых случаев отравления у детей родители забили тревогу, так как снюс продавался в магазинах в свободном доступе. Сейчас Роспотребнадзор Свердловской области изымает из оборота никотиносоржащую продукцию.
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