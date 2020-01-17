В тагильском посёлке Северный случился пожар из-за брошенных ёмкостей с битумом
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 января в Нижнем Тагиле на Северном шоссе у дома 4 горели брошенные ёмкости из-под битума, сообщили в отделе надзорной деятельности. По словам очевидцев, чёрный дым был виден с большого расстояния.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Площадь пожара составляла 40 квадратных метров, однако для жителей посёлка опасности не было — пожар был на большом расстоянии от жилого сектора.
Сообщение поступило в 11:28. Выезжали три единицы техники, восемь человек личного состава,рассказали в отделе надзорной деятельности.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей