Жительница Урала вместо экскурсии в храм попала на ликеро-водочный завод

Жительница Красноуфимска отсудила у турфирмы компенсацию морального вреда, которая направила ее семью вместо экскурсии в храм на ликеро-водочный завод.

Семья отправилась в Вологодскую область, чтобы посмотреть на достопримечательности Великого Устюга. В списке экскурсий была и поездка в храм святого Прокопия. В автобусе туристы узнали, что вместо храма они посетят ювелирный и ликеро-водочный завод.