Жительница Урала вместо экскурсии в храм попала на ликеро-водочный завод
Вчера, 23:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница Красноуфимска заказала экскурсию в храм в одной из турфирм, но вместо этого ее семью отправили на ликеро-водочный завод, сообщает «Федерал Пресс».
Жительница Красноуфимска отсудила у турфирмы компенсацию морального вреда, которая направила ее семью вместо экскурсии в храм на ликеро-водочный завод.
Семья отправилась в Вологодскую область, чтобы посмотреть на достопримечательности Великого Устюга. В списке экскурсий была и поездка в храм святого Прокопия. В автобусе туристы узнали, что вместо храма они посетят ювелирный и ликеро-водочный завод.
Туристка обратилась в суд с иском, в котором потребовала компенсацию в размере более ста тысяч рублей, в том числе, десять из них — за моральный вред. Суд присудил женщине три тысячи рублей компенсации, а также оштрафовал туроператора на 1,5 тысячи.
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