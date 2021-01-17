Мэрия Екатеринбурга: жильцам затопленной 18-этажки выплатят компенсацию

Мэрия Екатеринбурга: жильцам затопленной 18-этажки выплатят компенсацию

Сегодня, 19:31ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге жильцам 18-этажки, пострадавшим от потопа, выплатят компенсации. Об этом представители муниципалитета сообщили в своем Instagram.

В мэрии заявили, что с управляющей компанией достигнута договоренность об оценке вреда от потопа в 18-этажке на улице Вонсовского.

После проведения оценочных действий, будет решаться вопрос о компенсации, восстановлении или ремонте жильцам.

Кроме того, администрация Екатеринбурга назвала официальную причину потопа. Ей стал прорыв вентиля системы пожаротушения дома.

Напомним, 17 января в Екатеринбурге затопило четыре этажа, лифт и подвальные помещения высотного дома. Как сообщают жильцы, в этом же здании выделяли квартиры членам экипажа, которые спасли жизни сотен пассажиров, приземлив самолет на кукурузном поле в 2019 году.

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