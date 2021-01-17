Мэрия Екатеринбурга: жильцам затопленной 18-этажки выплатят компенсацию

Напомним, 17 января в Екатеринбурге затопило четыре этажа, лифт и подвальные помещения высотного дома. Как сообщают жильцы, в этом же здании выделяли квартиры членам экипажа, которые спасли жизни сотен пассажиров, приземлив самолет на кукурузном поле в 2019 году.