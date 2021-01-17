Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали двое взрослых и школьник

В результате удара оба автомобиля получили технические повреждения. Госпитализирован с ушибами пассажир «Матиза», 2004 года рождения, и женщина-водитель «Киа» с ушибами и подозрением на перелом костей таза. Кроме того, в больницу попал пассажир Kia — мужчина 1955 года рождения. У него диагностированы ушиб грудной клетки и перелом двух ребер.