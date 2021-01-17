Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали двое взрослых и школьник

Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали двое взрослых и школьник

Вчера, 21:05ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
На трассе между Нижним Тагилом и селом Николо-Павловское в ДТП пострадали мужчина, женщина и школьник, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно установлено, что 17 января около 12.50 произошло ДТП на Южном подъезде под Нижним Тагилом. Женщина 1975 года рождения, находясь за рулем Kia Venga, не справилась с управлением и вылетела на «встречку». Произошло столкновение с «Дэу Матиз», под управлением мужчины 1998 года рождения.

В результате удара оба автомобиля получили технические повреждения. Госпитализирован с ушибами пассажир «Матиза», 2004 года рождения, и женщина-водитель «Киа» с ушибами и подозрением на перелом костей таза. Кроме того, в больницу попал пассажир Kia — мужчина 1955 года рождения. У него диагностированы ушиб грудной клетки и перелом двух ребер.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, 17 января в Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП с тремя автомобилями, попытался скрыться, а когда был пойман, сказал, что он просто гулял.

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