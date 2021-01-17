У берегов Турции затонуло российское судно с 15 моряками на борту

У берегов Турции затонуло российское судно с 15 моряками на борту

Сегодня, 18:18ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Турции затонул российский корабль с 15 членами экипажа на борту.

Инцидент произошел в Черном море 17 января. У берегов турецкой провинции Бартын затонуло российское судно Arvin, сообщает «Интерфакс».

По данным издания в происшествии никто не пострадал. В район гибели сухогруза направлены три спасательных корабля, но спасательная операция затруднена погодными условиями.

Напомним, 9 января в Индонезии потерпел крушение самолет. Boeing 737 с 56 пассажирами на борту упал в море. Кроме того, на рейсе летели шесть членов экипажа другого самолета. Среди пропавших без вести 10 детей.

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