У берегов Турции затонуло российское судно с 15 моряками на борту

Инцидент произошел в Черном море 17 января. У берегов турецкой провинции Бартын затонуло российское судно Arvin, сообщает «Интерфакс».
По данным издания в происшествии никто не пострадал. В район гибели сухогруза направлены три спасательных корабля, но спасательная операция затруднена погодными условиями.
Напомним, 9 января в Индонезии потерпел крушение самолет. Boeing 737 с 56 пассажирами на борту упал в море. Кроме того, на рейсе летели шесть членов экипажа другого самолета. Среди пропавших без вести 10 детей.