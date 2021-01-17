Умер Герой СССР и депутат госдумы РФ Николай Антошкин

Умер Герой СССР и депутат госдумы РФ Николай Антошкин

Сегодня, 16:31ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Скончался депутат государственной думы России, Герой Советского Союза Николай Антошкин.

Генерал-полковник в отставке Николай Антошкин скончался после тяжелой болезни, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По информации «РИА Новости» он умер от COVID-19.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в Башкирии. Окончил высшее военное летное училище в Оренбурге, Военно-воздушную академию имени Гагарина, Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

Командовал группой авиации при ликвидации последствий аварии на Чернобльской АЭС в 1986 году. С 1989 до 1993 был командиром военно-воздушных сил Московского ВО.

С 1997 года служил заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. Ушел в отставку по собственному желанию в звании генерала-полковника в 1998 году.

Напомним, 11 января в Москве скончался психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Ему было 82 года. При жизни написал ряд исследованиях на тему военной психологии, психиатрии. Привлекался для ликвидации последствий аварии на Чернобльской АЭС. Лечил пострадавших и устранявших последствия землетрясения в Армении.

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