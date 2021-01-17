Умер Герой СССР и депутат госдумы РФ Николай Антошкин

Напомним, 11 января в Москве скончался психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Ему было 82 года. При жизни написал ряд исследованиях на тему военной психологии, психиатрии. Привлекался для ликвидации последствий аварии на Чернобльской АЭС. Лечил пострадавших и устранявших последствия землетрясения в Армении.