В Екатеринбурге двух ЗОЖ-диссидентов вышвырнули из автобуса

Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле драка женщин в пиццерии привела к заявлению в полицию. Две выпившие дамы начали нецензурно выражаться и оскорблять детей другой посетительницы из-за чего мама сделал им замечание. Тогда одна из смутьянок подбежала и ударила её ногой в живот. После этого возникла драка, в ходе которой пострадала многодетная мать и её мама.