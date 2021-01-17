В Екатеринбурге двух ЗОЖ-диссидентов вышвырнули из автобуса

В Екатеринбурге двух ЗОЖ-диссидентов вышвырнули из автобуса

Сегодня, 19:34ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге двух пассажиров вытолкали из автобуса, ехавшего по маршруту № 014.

Инцидент произошел днем 17 декабря. В автобус сели двое мужчин, не придерживающихся принципов здорового образа жизни и находившихся в состоянии алкогольного опьянения, пишет E1.

По словам пассажиров, сначала мужчины не хотели оплачивать проезд, но потом «наскребли» мелочи и заплатили.

В какой-то момент один из пассажиров заявил, что один из нетрезвых мужчин залез к нему в сумку. Затем двое молодых людей начали выталкивать пьяных из автобуса. Началась потасовка, в результате которой оба нетрезвых пассажира оказался на улице, один из них сидел в сугробе.

Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле драка женщин в пиццерии привела к заявлению в полицию. Две выпившие дамы начали нецензурно выражаться и оскорблять детей другой посетительницы из-за чего мама сделал им замечание. Тогда одна из смутьянок подбежала и ударила её ногой в живот. После этого возникла драка, в ходе которой пострадала многодетная мать и её мама.

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