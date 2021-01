В Нижнем Тагиле на улице Трудовая сгорел частный дом, дворовые постройки и автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение по возгорании поступило на пульт оператора 17 января в 03.26. Прибывшие пожарные обнаружили горящие на площади 100 квадратных метров дом, надворные постройки и автомобиль Hyundai Solaris. К тушению огня были привлечены 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных автомобилях. С огнем удалось справиться к 03.48. В 05.16 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Напомним, 12 января в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Геологов и квартира на улице Красногвардейская. В Нижнем Тагиле за один вечер сгорели частный дом и квартира

