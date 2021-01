В Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме на улице Гайдара, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 08.03. На площади 10 квадратных метров была повреждена обшивка частного жилого дома, стена гаража и автомобиль «ГАЗ-322132». К тушению были привлечены силы семи пожарных и два специальных автомобиля. К 08.15 открытое горение ликвидировали, очаги возгорания пролили к 08.24. Напомним, 17 декабря в Нижнем Тагиле на Старой Гальянке сгорел дом, постройки во дворе и иномарка Hyundai Solaris. Площадь возгорания составил 100 квадратных метров. В Нижнем Тагиле за один вечер сгорели частный дом и квартира

