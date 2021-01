В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

В Североуральске грузовик «МАЗ» разорвал кузовом газопровод, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт оператора 16 января в 23.50. На территории промзоны Североуральска грузовик "МАЗ" кузовом зацепил и порвал газопровод диаметров 32 сантиметра. Ведутся восстановительные работы. Из-за происшествия жизнеобеспечение населения нарушено не было, но для проведения аварийно-восстановительных работ будут отключены 140 частных домов. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области При проведении работ присутствуют пожарные. Для устранение последствий аварии было привлечено 20 сотрудников МЧС и восемь специальных автомобилей. Напомним, в конце ноября в Североуральске грузовик кузовом разорвал газопровод. Без тепла остался целый квартал. Данный газопровод снабжал местную котельную. Среди зданий — детсад и школа, дом пожилых людей, 52 многоквартирных дома. В общей сложности без отопления остались около 400 человек. Сотни жителей остались без тепла: в Свердловской области грузовик снес газовую трубу

