В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

Сегодня, 11:25ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Североуральске грузовик «МАЗ» разорвал кузовом газопровод, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт оператора 16 января в 23.50. На территории промзоны Североуральска грузовик "МАЗ" кузовом зацепил и порвал газопровод диаметров 32 сантиметра.

Ведутся восстановительные работы. Из-за происшествия жизнеобеспечение населения нарушено не было, но для проведения аварийно-восстановительных работ будут отключены 140 частных домов.

Photo:ГУ МЧС по Свердловской области

При проведении работ присутствуют пожарные. Для устранение последствий аварии было привлечено 20 сотрудников МЧС и восемь специальных автомобилей.

Напомним, в конце ноября в Североуральске грузовик кузовом разорвал газопровод. Без тепла остался целый квартал. Данный газопровод снабжал местную котельную. Среди зданий — детсад и школа, дом пожилых людей, 52 многоквартирных дома. В общей сложности без отопления остались около 400 человек.

Related news:
Свердловская областьавариякоммунальная авариягазопроводСевероуральскутечка газаприродный газ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы