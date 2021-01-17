В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

Напомним, в конце ноября в Североуральске грузовик кузовом разорвал газопровод. Без тепла остался целый квартал. Данный газопровод снабжал местную котельную. Среди зданий — детсад и школа, дом пожилых людей, 52 многоквартирных дома. В общей сложности без отопления остались около 400 человек.