В Североуральске ведомства начали проверки по факту повреждения газопровода «МАЗом»

В Североуральске прокуратура и ГИБДД организовали проверки из-за разрыва грузовиком газопровода.

Прокуратура организовала проверку с выездом на место. Запрошены материалы в АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 16 января в 23.20 в дежурную часть ОВД поступила информация о происшествии. Сразу несколько нарядов были направлены к месту событий. Сотрудники полиции выяснили, что грузовик занимался вывозом снега, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Photo: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался местный житель 1974 года рождения и имеющий стаж вождения 26 лет. У мужчины не выявили признаков алкогольного опьянения. Инспекторы перекрыли движение автомобилей по улице Пирогова от 90 километра автодороги Серов-Североуральск-Ивдель до перекрестка улиц Пирогова и Шахтерской. Предварительно причиной аварии считается неисправность фиксирующего кузовного устройства в грузовике «МАЗ». В связи с этим, в отношении водителя заведен административный материал по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Статья предусматривает наложение штрафа в размере 500 рублей. Напомним, 16 января в Североуральске грузовик «МАЗ» разорвал трубу газопровода диаметром 32 сантиметра. Из-за происшествия жизнеобеспечение населения нарушено не было. В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter