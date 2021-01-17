В Североуральске ведомства начали проверки по факту повреждения газопровода «МАЗом»

Предварительно причиной аварии считается неисправность фиксирующего кузовного устройства в грузовике «МАЗ». В связи с этим, в отношении водителя заведен административный материал по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Статья предусматривает наложение штрафа в размере 500 рублей.