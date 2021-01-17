В Североуральске ведомства начали проверки по факту повреждения газопровода «МАЗом»

В Североуральске ведомства начали проверки по факту повреждения газопровода «МАЗом»

Сегодня, 15:08ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
В Североуральске прокуратура и ГИБДД организовали проверки из-за разрыва грузовиком газопровода.

Прокуратура организовала проверку с выездом на место. Запрошены материалы в АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

16 января в 23.20 в дежурную часть ОВД поступила информация о происшествии. Сразу несколько нарядов были направлены к месту событий. Сотрудники полиции выяснили, что грузовик занимался вывозом снега, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Photo:пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался местный житель 1974 года рождения и имеющий стаж вождения 26 лет. У мужчины не выявили признаков алкогольного опьянения.

Инспекторы перекрыли движение автомобилей по улице Пирогова от 90 километра автодороги Серов-Североуральск-Ивдель до перекрестка улиц Пирогова и Шахтерской.

Предварительно причиной аварии считается неисправность фиксирующего кузовного устройства в грузовике «МАЗ». В связи с этим, в отношении водителя заведен административный материал по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Статья предусматривает наложение штрафа в размере 500 рублей.

Напомним, 16 января в Североуральске грузовик «МАЗ» разорвал трубу газопровода диаметром 32 сантиметра. Из-за происшествия жизнеобеспечение населения нарушено не было.

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