Двух детей в Ревде Свердловской области спасли из огня пожарные МЧС

Бойцы пожарно-спасательной части Ревды вчера вечером тушили пожар. В ходе эвакуации были спасены десять человек, в том числе двое детей.

Сообщение о возгорании пожарные Ревды получили в 21.18. На место происшествия, жилой дом на улице Российской, были направлены боевые расчеты. На втором этаже пятиэтажки горела квартира. Дым распространился по подъезду, отрезав путь на улицу жителям еще не затронутых огнем помещений. Чтобы спасти людей, было создано звено газодымозащиты. Спасатели эвакуировали десять человек, в том числе двух детей. Тем временем другие бойцы затушили пожар в квартире. Борьбу с огнем провели семеро специалистов МЧС. При этом они задействовали три единицы техники. Около 22.00 уже осуществлялся разбор сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается. Дети и взрослые не пострадали.

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