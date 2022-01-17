На травмайных путях в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала девушка

На травмайных путях в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала девушка
На травмайных путях в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала девушка
Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: 1MI
Сотрудники полиции Екатеринбурга проводят проверку после ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадала девушка.

Дорожная авария произошла поздним вечером 16 января. В Екатеринбурге, на перекрестке улиц Луначарского и Первомайской, не смогли разминуться четыре автомобиля. Это: «BMW», «KIA», «Ford» и «Hyundai». Разбитая техника заблокировала трамвайные пути. Из-за этого вагоны временно встали в колонну.

По предварительным данным, «BMW» влетел в колонну автомобилей у светофора. Водители этих трех машин намеревались проехать по проспекту Ленина в сторону 8 Марта, но оказались участниками ДТП.

От удара пострадала 21-летняя девушка, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Пациентка госпитализирована.

Сюжеты:
Екатеринбург
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