На травмайных путях в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала девушка

Дорожная авария произошла поздним вечером 16 января. В Екатеринбурге, на перекрестке улиц Луначарского и Первомайской, не смогли разминуться четыре автомобиля. Это: «BMW», «KIA», «Ford» и «Hyundai». Разбитая техника заблокировала трамвайные пути. Из-за этого вагоны временно встали в колонну.
По предварительным данным, «BMW» влетел в колонну автомобилей у светофора. Водители этих трех машин намеревались проехать по проспекту Ленина в сторону 8 Марта, но оказались участниками ДТП.
От удара пострадала 21-летняя девушка, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Пациентка госпитализирована.