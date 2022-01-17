Орал матом и угрожал избить: жителя Вагонки соседи обвиняют в жестокости с ребенком

В доме № 43 на улице Окунева в Нижнем Тагиле в одном из подъездов жильцы были вынуждены практически каждую ночь слушать крики. Обитающий с ними по соседству тагильчанин то ругал матом живущую с ним в одной квартире девочку, то ее мать, а иногда он просто «орал». Семья заехала в этот дом осенью 2020 года - примерно в это время тагильчане и лишись покоя и сна. Об этом TagilCity.ru рассказали сразу две женщины, которым «посчастливилось» жить по соседству с крикуном.
Стены настолько тонкие, что его крики слышны почти каждую ночь. Не менее года орал точно! Как-то раз он орал на девочку, которая живет с ним в одной квартире, угрожал избить ее. Девочка плачет периодически. Как-то раз он крикнул, чтобы малышка выбирала, по какой части тела он ее ударит — по голове или половым органам. Иногда он просто орет отборным матом, поэтому не понятно, на кого и по какой причине. Отец он девочке или нет, я сказать не могу, только знаю, что он живет с мамой девочки, рассказала TagilCity.ru соседка беспокойного жильца Елена.
Женщина пожаловалась редакции, что неоднократно пыталась пойти на компромисс и договориться со своим соседом о мирном сосуществовании, однако этого ей добиться не удалось. После каждой выходки крикуна женщина стала вызывать полицию.
Когда они приехали в первый раз, месяца три назад, наряд не услышал крики. В итоге мне посоветовали жаловаться на соседа участковой. Позднее участковый инспектор также посоветовала вызывать постоянно наряды, поделилась Елена.
В конце декабря тагильчанке удалось поговорить с крикуном, правда, рано утром и в подъезде.
В полчетвертого ночи проснулась от диких криков, спустилась к соседу. Он меня всяко обозвал, а потом выдал, что уже три раза проходил психологическую экспертизу, которая показала, что он здоров. Он сказал, что играет в компьютер и орет во время игры, так он деньги зарабатывает. Он заявил, что ненавидит людей и детей до 10 лет, рассказала редакции Елена.
Женщина добавила, что сосед пожаловался ей на проблемы со сном, а также заявил, что сколько бы тагильчанка не вызывала полицию, его привлечь не за что.
Слова мужчины подтвердила и девушка-участковая, сказав, что за крики привлечь соседа к ответственности полицейские не могут — он не буянит, не слушает громко музыку, не ломает стены в своей квартире по ночам.
Ближе к новому году участковая пообещала Елене, что в квартиру к ее соседу придут органы опеки.
Опека действительно пришла буквально через несколько дней, однако он ей не открыл дверь,рассказала Елена.
Соседи «крикуна» жалеют маленькую девочку, которая растет в атмосфере постоянных криков и матов. В первую очередь, за физическое и психическое здоровье ребенка. Также жильцы дома устали от криков мужчины по ночам.
Девочку жалко. Мужчина постоянно угрожает ей, что будет избивать. Мы уже устали от него. Мы просто хотим спать по ночам,говорит Елена
Тагильчанка поделилась с редакцией, что на ее удивление все праздники в квартире стояла тишина. После того, как новогодние каникулы закончились, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции.
Могу только сказать, что за стенкой тишина. Со слов звонившей, представившейся полицейской, знаю, что ребенок где-то в хорошем месте отдельно от родителей. Девочку забрали временно в интернат из-за плохих условий, подытожила Елена.
Другая собеседница редакции, которая живет в этом же доме, рассказала, что неоднократно видела эту семью на улице — мужчина всегда агрессивно разговаривал с мамой девочки, которая вела ребенка за руку, молча потупив глаза.
Квартира, в которой проживает беспокойный сосед, принадлежит еще одним тагильчанам из этого же дома. По словам Елены, она неоднократно пыталась пожаловаться им на беспокойного мужчину, однако те только отмахивались от женщины. Даже то, что он кричит на маленькую девочку и угрожает ее избить, не стало причиной переезда постояльца.
Редакция TagilCity.ru перед новогодними праздниками направила соответствующий запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». Ответ на момент публикации не поступил.