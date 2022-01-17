После взрыва на котельной поселок в Свердловской области остался без отопления

ЧП произошло днем 17 января в семи километрах от Качканара на территории промзоны № 1. При взрыве никто не пострадал, но обеспечиваемый котельной поселок Валериановск с населением почти 2,2 тысячи человек остался без тепла, так как взрывом был поврежден один из котлов и подземный воздуховод, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
В данный момент ремонтная бригада пытается возобновить подачу тепла в поселок до наступления ночи. Обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия совместно с сотрудниками МВД.
Сейчас однозначно можно сказать главное, что инцидент не носит криминальный характер, подчеркнул пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых.