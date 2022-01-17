Пьяная жительница Нижнего Тагила устроила четыре ДТП за одни сутки

Пьяная жительница Нижнего Тагила устроила четыре ДТП за одни сутки
Пьяная жительница Нижнего Тагила устроила четыре ДТП за одни сутки
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Пьяная учительница за рулем Mazda 6 устроила 16 января четыре ДТП за два часа в Нижнем Тагиле.

Сначала 27-летняя тагильчанка протаранила припаркованный внедорожник Toyota Highlander, а чуть позже въехала в бампер стоящего впереди автомобиля на перекрестке Красноармейская-Серова, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Девушка остановилась и даже вышла из иномарки, но тут ее Mazda покатилась и еще раз ударила пострадавший автомобиль. После этого виновница ДТП со словами, что ничего страшного не случилось, запрыгнула в иномарку и скрылась и с этого места ДТП.

Пострадавшая в этой аварии отправилась в полицейский участок, где встретила еще трех автовладельцев, угодивших в ДТП с участием пьяной учительницы. Известно также, что от автоледи пострадала и машина ДПС.

Сотрудники ГИБДД догнали девушку в 15 километрах от Нижнего Тагила в селе Николо-Павловское. Медицинское освидетельствование показало сильное опьянение, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпалкогольное опьянениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы