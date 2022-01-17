Пьяная жительница Нижнего Тагила устроила четыре ДТП за одни сутки

Девушка остановилась и даже вышла из иномарки, но тут ее Mazda покатилась и еще раз ударила пострадавший автомобиль. После этого виновница ДТП со словами, что ничего страшного не случилось, запрыгнула в иномарку и скрылась и с этого места ДТП.