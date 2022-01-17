Пьяная жительница Нижнего Тагила устроила четыре ДТП за одни сутки

Сначала 27-летняя тагильчанка протаранила припаркованный внедорожник Toyota Highlander, а чуть позже въехала в бампер стоящего впереди автомобиля на перекрестке Красноармейская-Серова, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Девушка остановилась и даже вышла из иномарки, но тут ее Mazda покатилась и еще раз ударила пострадавший автомобиль. После этого виновница ДТП со словами, что ничего страшного не случилось, запрыгнула в иномарку и скрылась и с этого места ДТП.
Пострадавшая в этой аварии отправилась в полицейский участок, где встретила еще трех автовладельцев, угодивших в ДТП с участием пьяной учительницы. Известно также, что от автоледи пострадала и машина ДПС.
Сотрудники ГИБДД догнали девушку в 15 километрах от Нижнего Тагила в селе Николо-Павловское. Медицинское освидетельствование показало сильное опьянение, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.