С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника

С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника
С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника
Сегодня, 07:41ПроисшествияФото: 1MI
Скандал на борту самолета рейса DP-339 авиакомпании «Победа» устроил мужчина, который вместе с женой направлялся из Сочи в Екатеринбург.

При входе на борт самолета Сочи — Екатеринбург супругам сказали надеть медицинские маски, во избежания риска заражения коронавирусом, а также возможного его распространения. Уральцы пообщали это сделать как только займут свои места. Однако в итоге они оба дружно слукавили. Что и выяснилось уже при выезде лайнера на взлетно-посадочную полосу.

Бортпроводники сняли антимасочников на камеры мобильных и вызвали в самолет полицейских. После этого нарушителей правил пассажирских перевозок сняли с рейса, а воздушное судно отогнали на стоянку к аэровокзалу. Задержка рейса из-за конфликта составила более часа, сообщает Е1.

По закону мужчине грозит суд, что чревато привлечением к административной ответствености.

Сюжеты:
Екатеринбург
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