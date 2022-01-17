Школы в Екатеринбурге накрыла новая волна «минирований»

Персонал и учащихся экстренно эвакуируют на улицу, здания проверяют кинологи с собаками. Задействованы сотрудники региональных управлении МВД, Росгвардии, МЧС. Обеспечивается оцепление и безопасность территорий, в том числе СОШ № 1 и гимназии № 2. Туда никого не впускают, сообщает Е1.