Школы в Екатеринбурге накрыла новая волна «минирований»

Школы в Екатеринбурге накрыла новая волна «минирований»
Школы в Екатеринбурге накрыла новая волна «минирований»
Сегодня, 07:43ПроисшествияФото: 1MI
Сразу несколько школ Екатеринбурга утром 17 января получили анонимные письма с угрозами о минировании. Первая смена сорвана.

В родительских чатах Екатеринбурга появились сообщения, рассылаемые учителями. Педагоги просят оставлять школьников дома, так как на почтовые ящики образовательных учреждений вновь поступают угрозы о заложенных взрывных устройствах.

Персонал и учащихся экстренно эвакуируют на улицу, здания проверяют кинологи с собаками. Задействованы сотрудники региональных управлении МВД, Росгвардии, МЧС. Обеспечивается оцепление и безопасность территорий, в том числе СОШ № 1 и гимназии № 2. Туда никого не впускают, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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