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Угонщик автомобиля в Свердловской области оставил в салоне свой паспорт и страховое свидетельство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угонщик автомобиля в Свердловской области оставил в салоне свой паспорт и страховое свидетельство

17 февраля 2010, 19:30ПроисшествияArtem
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