Угонщик автомобиля в Свердловской области оставил в салоне свой паспорт и страховое свидетельство
17 февраля 2010, 19:30ПроисшествияArtem
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Житель Пышмы угнал автомобиль соседа, украл из него магнитолу, но потерял в салоне свои документы.
Как пишет Интерфакс, автомобиль ВАЗ-2114 был угнан от дома владельца и брошен неподалеку, так как машина застряла в сугробе. В салоне отсутствовала панель магнитолы, зато прибавилось 2 вещи - паспорт и страховое свидетельство.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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