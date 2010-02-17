Угонщик автомобиля в Свердловской области оставил в салоне свой паспорт и страховое свидетельство

Как пишет Интерфакс, автомобиль ВАЗ-2114 был угнан от дома владельца и брошен неподалеку, так как машина застряла в сугробе. В салоне отсутствовала панель магнитолы, зато прибавилось 2 вещи - паспорт и страховое свидетельство.