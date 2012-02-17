Нива-Шевроле насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Мужчина скрылся с места ДТП, но в результате оперативно-розыскных мероприятий был найден. За оставление места ДТП он привлечен к административной ответственности,материал направлен в суд для принятия решения, сообщает отделение пропагандыОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».