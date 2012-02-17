Нива-Шевроле насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП
17 февраля 2012, 11:53Происшествия
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ДТП произошло 16 февраля на 3 км 955 метров Северного подъезда к Нижнему Тагилу, в районе кладбища Рогожино. Водитель Нивы-Шевроле насмерть сбил женщину-пешехода 1984 года рождения.
Мужчина скрылся с места ДТП, но в результате оперативно-розыскных мероприятий был найден. За оставление места ДТП он привлечен к административной ответственности,материал направлен в суд для принятия решения, сообщает отделение пропагандыОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
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